Ausstellung in Viersen Wo Linien schwingen und Wurzeln zu Würmern werden

Einmal in diesem „Zelt“ in Form der Räume der Galerie angekommen, tauchen die Besucherinnen und Besucher in zwei gegensätzliche Positionen von Malerei ein. Wobei das schon falsch ist: Irene Hardjanegara bezeichnet sich selbst als Zeichnerin. Die 1973 in Indonesien geborene Künstlerin wuchs in Viersen auf, blieb bis zum Abitur hier und verließ die Stadt, um sich in Paris, Berlin und Amsterdam dem Kunststudium zu widmen.