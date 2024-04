Von Viersener Verein konzipiert Ausstellung über Mordprogamm der Nazis in der LVR-Klinik Süchteln

Das Schicksal der 20-jährigen Margarete T. ist eines von vielen, das in der Süchtelner LVR-Klinik eine Ausstellung zum Thema Zwangssterilisation und Euthanasie in der Zeit des „Dritten Reichs“ dokumentiert. Die junge Frau gelangte durch ihre Aufnahme in die damalige Heil- und Pflegeanstalt Johannistal in das mörderische System der Nationalsozialisten im Umgang mit geistig und körperlich behinderten Menschen. Menschen und ihre Lebenswege wurden durch Zwangssterilisation zerstört und ermordet. Zu diesem System gehörte auch die Anstalt in Süchteln.