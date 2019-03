Ausstellung in der Villa V : Auf den Spuren von Georg Ettl

Die Georg Ettl Ausstellung in der Villa V: Galeristin Gerda Maria Voss mit der Ettl’s Tochter Renate und Bruder Hubert (von links). Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Das große „Hexagonal“ von Georg Ettl dominiert den Raum in der Villa V: ein Hausmodell in Sechseckform mit großen Durchblicken, die Innen und Außen miteinander verbinden.

In Viersen hat dieser Mann nicht nur als Kunstlehrer viele Menschen beeinflusst. Auch als Künstler hinterließ Georg Ettl zahlreiche Spuren: Die Eingangshalle des Kreishauses wurde von ihm auf herausragende und unverkennbare Weise gestaltet ebenso wie der Altarraum und die Sakramentskapelle der Kirche St. Remigius. Die unübersehbare überlebensgroße „Stehende Frau“ vor dem Stadthaus prägt den Platz vor dem Busbahnhof. Das Erasmus von Rotterdam-Gymnasium besitzt ein Kunstwerk des Mannes.

Nicht weit von hier, in Neuss, findet sich die Heilig Geist Kirche, die Ettl zwischen 1991 und 1999 umfassend gestaltete. Die Städtische Galerie in Viersen, das Museum Abteiberg in Mönchengladbach, das Krefelder Kunstmuseum – um nur die umliegenden Häuser zu nennen – zeigten seine Arbeiten.

Zur Person Das ist der Künstler Georg Ettl Georg Ettl wurde 1940 in Nittenau in Bayern geboren. 1959 zog er nach Amerika und erhielt eine Ausbildung zum Werkzeugmacher und technischen Zeichner, bevor er Kunst, Literatur und Philosophie studierte. Seit 1973 kehrte er nach Deutschland zurück, wo er sich in Viersen niederließ. 2014 starb Georg Ettl.

„Ein unverkennbares Logo“ habe dieser Künstler geschaffen und sein „überschaubares Formenrepertoire unendlich variiert“, sagt Valentina Vlasic, Kuratorin am Kurhaus Kleve, in ihrer Rede zur Ausstellungseröffnung in der Villa V.

Das Hexagonal von Georg Ettl sticht in der Villa V heraus. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Weltweit wird in diesem Jahr an die Bauhausbewegung gedacht: 100 Jahre Bauhaus – und die Villa V, namentlich ihre Betreiberin, Gerda-Marie Voß, feiert in ihrem Haus mit. Schließlich ist die Villa V ein Gebäude im Stil des Neuen Bauens errichtet, einem vom Bauhaus beeinflussten Architekturstil. Georg Ettl wäre am gestrigen Sonntag 79 Jahre alt geworden. Und Gerda-Marie Voß feiert auch ihn. Gemeinsam mit Ettls Tochter Renatae und Ettls Bruder Hubert organisierte sie die Ausstellung „Das Haus“ im Werk des Künstlers Georg Ettl. Die Präsentation zeigt Arbeiten aus den Jahren von 1976 bis 2007, die um das Thema des Hauses kreisen. Bis zum Ende des Jahres wird die Ausstellung, hin und wieder variiert, zu sehen sein.

Aufschlussreiche Informationen gab Ettls Bruder Hubert, der eine große Sammlung der Arbeiten von Georg Ettl besitzt und bereits einige Ausstellung mit den Werken des Bruders eröffnet hat. Zwar habe Georg Ettl keinen direkten Bezug zum Bauhaus, so Hubert Ettl. Doch habe sich Ettl dem Gedanken des Bauhauses insofern verbunden gefühlt. Beispielsweise, indem er industriell zu fertigende Objekte entwickelt habe, die für den Lebensalltag zu Hause gedacht waren: Töpfe, Pfannen, Tapeten, Tische.

In den 1970er Jahren, so führte Hubert Ettl aus, sei das Haus als Motiv in Ettls Werk aufgetaucht. Gerda-Marie Voß zeigt Drucke von Dächern und Hausfassaden mit Menschen, sie zeigt Hausskulpturen aus Schichtholz und zusammensteckbare Häuser sowie Gemälde im Hausformat.

Auf dem Hausdiptychon sind große Hausumrisse, Zaun und Zypressen aus Blattgold auf Resopal aufgebracht – typisch für seinen Bruder, findet Hubert Ettl: hier das wertvoll erhabene Blattgold, da die Holzimitation aus preiswerten Kücheneinrichtungen. Ettls Häuser sind minimalistisch reduziert, Chiffren für Behausung.