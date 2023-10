Ausstellung im Stadthaus Viersen „Fairflixt“ gute Fotos

Zahlreiche Viersenerinnen und Viersenern hatten sich beteiligt, teilte ein Stadtsprecher mit. Sie setzten ihr Lieblingsprodukt mit Fairtrade-Siegel per Kamera in Szene und brachten das Motto: „Fair genießen in Viersen“ auf den Punkt. Schokolade, Bananen, Kaffee, Tee oder Reis – in der „Fairtrade-Stadt“ Viersen ist das Sortiment an fair gehandelten Waren vielseitig. Seit 2016 trägt und bestätigt Viersen das Zertifikat.