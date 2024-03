Stadtbibliothek Viersen Die Heldinnen hinter der Gastarbeitergeschichte

Hanife Tekunkuš hat sich warm angezogen. Es ist kalt in Deutschland, und mal wieder regnet es. Die 50-Jährige blickt in den Himmel und sagt: „Das Wetter in der Türkei ist besser.“ Trotzdem fühlt sie sich wohl in Viersen, bezeichnet Deutschland als ihre Heimat und ist froh, dass die Kinder hier zur Schule gehen. An diesem Dienstag besucht Hanife Tekunkuš die Ausstellung „41-mal Maschallah“, die in der Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek am Viersener Rathausmarkt eröffnet wird.