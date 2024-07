Für die Sommerferien Ausflugstipps – Das Süchtelner Heimatmuseum

Auf Initiative des damaligen Bürgermeisters wurden im Jahr 1928 geeignete Gegenstände aus Süchteln für ein Heimatmuseum gesammelt. In diesem Jahr haben die Verantwortlichen zudem beschlossen, das Heimatmuseum in mehreren Räumen eines städtischen Gebäudes an der Krefelder Straße unterzubringen. Den Grundstock der Ausstellung bildeten zahlreiche und großzügige Schenkungen von Süchtelner Bürgern. Schon im Juni 1930 reichte der Platz fast nicht mehr aus, um alle Stiftungen auszustellen – so engagiert spendeten die Bewohner.