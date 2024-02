Angebot aus Viersen Ausflug gehört zum Programm des Frauentags

Was für Samstag von 9 bis 18 Uhr geplant ist: Der Ausflug, geleitet von Brigitte Thoms-Beckers, führt in das „Haus der Geschichte“ zu einer 90-minütigen Führung, die die Geschichte von 1945 bis heute umfasst. Danach können die Ausflügler das frühere Regierungsviertel erkunden oder einen Spaziergang am Rhein unternehmen. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Busparkplatz am Zoo Krefeld, Uerdinger Straße 377/Ecke Violstraße. Pro Person kostet die Teilnahme 72,50 Euro.