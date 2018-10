Viersen: Aus der LVR-Klinik Süchteln entwichener Strafgefangener stellt sich

Der 26-jährige Forensik-Patient ist seit 2013 in der LVR-Klinik in Viersen-Süchteln untergebracht. Nach einem genehmigten Ausgang am 5. Oktober kehrte er nicht zurück. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)

Viersen Der am 5. Oktober aus der LVR-Klinik Viersen entwichene Strafgefangene hat sich in der Nacht zu Freitag selbst gestellt. Jetzt ermittelt die Polizei gegen eine Pflegerin der Einrichtung wegen des Verdachts der Gefangenenbefreiung.

Der aus der LVR-Klinik in Viersen-Süchteln entwichene Strafgefangene, nach dem die Polizei zwei Wochen gesucht hat, ist zurück. Wie eine Sprecherin des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) am Freitag mitteilte, hatte sich der 26-Jährige in der Nacht zu Freitag selbst gestellt. Er war am 5. Oktober von einem genehmigten, unbegleiteten Ausgang nicht zurückgekehrt. Eine Pflegerin soll ihm Unterschlupf gewährt haben. Jetzt wird gegen die Frau ermittelt.