Neue Fahrbahndecke in Viersen Auffahrt zur A61 bei Mackenstein wird am Wochenende gesperrt

Am Wochenende 17. bis 20. November wird die Auffahrt zur Autobahn 61 bei Mackenstein in Fahrtrichtung Venlo gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten: Die Fahrbahndecke soll erneuert werden. Die Sperrung beginnt am Freitag um 20 Uhr. Sie soll am Montag spätestens um 5 Uhr aufgehoben werden. Während dieser Zeit steht in Höhe der Anschlussstelle Mackenstein auf der Straße Hausen in Fahrtrichtung Venlo nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Mobile Ampeln regeln den Verkehr. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert. Eine Umleitung wird ausgeschildert.