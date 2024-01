Büro in Viersen Attacke auf Grünen-Geschäftsstelle

Die Täter luden auch Mist vor der Geschäftsstelle ab und warfen Eier. Auch auf die Geschäftsstellen der Grünen, der SPD und der FDP in Kempen gab es Vandalismus-Attacken. Der Staatsschutz nahm die Ermittlungen auf. Ein 30-jähriger Mann wurde in Kempen festgenommen. Unklar ist, ob er auch für die Verwüstung in Viersen verantwortlich ist.