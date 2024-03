Weiteres Wachstum angestrebt Mehr als 4000 Mitglieder – auch ein Rekord beim ASV Süchteln

Das sieht der ASV in der Sportpolitik positiv: „Wir zahlen in Viersen keine Hallennutzungsgebühren“, sagt Güdden. Was aber noch zu regeln ist, ist die Vermarktung der Namensrechte und Sportstätten durch die Vereine (wie beim ASV der Sportpark), die Parksituation am Sportpark und an der Volksbank-Arena und der Sanierungsstau bei Sporthallen. „Der ASV schenkt – die Stadt baut“, meint Güdden zur Errichtung eines neuen Outdoor-Fitparks im Frühjahr auf den Süchtelner Höhen an einem Wanderweg zwischen Sportpark und Arena für jedermann mit neun Sportgeräten zur Stärkung der Muskulatur und des körperlichen Gleichgewichts.