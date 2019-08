Viersen : Arbeitskreis begutachtet am Montag das Radwegenetz

Arbeitskreis begutachtet am Montag das Radwegenetz

Viersen Auch alle interessierten Viersener Radler sind eingeladen, sich an der Tour zu beteiligen.

Der Arbeitskreis „Radwegenetz Viersen“ der SPD-AG 60plus setzt sich dafür ein, dass die Radwege in der Stadt sicherer werden. Für Montag, 26. August, plant die Gruppe eine Besichtigungstour in Alt-Viersen, in deren Verlauf einige besondere Gefahrenstellen im Radwegenetz aufgesucht werden sollen. Vor Ort sollen auch allgemeine Probleme angesprochen werden, die von vielen Viersener Radlern kritisch gesehen werden – wie unzulängliche Fahrbahnmarkierungen, desolate Fahrbahndecken, ungepflegte Radwege, hinderliche Einbahnstraßenregelungen und das Thema Bettelampeln. Jochen Häntsch, Sprecher und Organisator des Arbeitskreises, lobt die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung: Mit der neuen Technischen Beigeordneten Susanne Fritzsche, dem zuständigen Fachbereichsleiter Harald Droste, dem Leiter der Städtischen Betriebe Markus Kampe und Christoph Vitt vom städtischen Ingenieurteam für Verkehr und Straßenbau seien die maßgeblichsten Fachkräfte der Verwaltung bei der Besichtigungstour dabei.