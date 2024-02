AOK ist in Viersen umgezogen Der erste Blick in die neue Krankenkasse

Viersen · Noch wird geputzt, am Montag geht der normale Betrieb in der Viersener AOK-Geschäftsstelle los. Allerdings an der neuen Adresse Hauptstraße 12. Doch das ist nicht das Einzige, was sich geändert hat.

03.02.2024 , 07:00 Uhr