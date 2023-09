Jazzfestival in Viersen Fulminanter Abschluss in der Festhalle

Leuchtende Taschenlampen, strahlende Besucher: So sah es am Sonntagabend beim letzten Konzert des 36. Internationalen Jazz-Festivals in der Festhalle Viersen aus. Das „Juniors‘ Jazz Open“ war einmal mehr die Veranstaltung für Jungen und Mädchen, Eltern und Großeltern, die gemeinsam die Freude an der Musik erleben konnten. Dafür sorgte auf der Bühne die Combo Rumpelstil, die von Berlin nach Viersen gekommen war. Ihr Mix aus Pop und Rock, garniert mit Abwechslung und Witz, begeisterte das Publikum jedes Alters. In der Festhalle als Viersens gute Stube gab es dabei kein Durchkommen mehr, derart gefragt war das Konzert. busch-/Foto: J. Knappe