„Spielarten 2023“ in der Festhalle Ansturm auf kostenfreie Theaterstücke in Viersen

Einige freie Plätze gibt es dagegen noch für den Sonntags-Termin von „Was wäre, wenn....“. In Kooperation mit Tobosco zeigt das Comedia Theater das Schauspiel am Sonntag, 29. Oktober, um 15 Uhr in der Festhalle. Einlass ist eine halbe Stunde vor Beginn der Vorstellung: Um welche Fragen sich das ein-stündige Stück dreht: Was wäre, wenn das Echte ein Spiel wäre, und das, was wir uns ausdenken, Wirklichkeit wäre? Was, wenn alles passieren könnte? Geeignet ist es für Kinder ab sechs Jahre.