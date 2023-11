Auch für die junge Mutter hat Kaas etwas gefunden: „Das ist doch schick.“ Die junge Frau kuschelt sich in eine schwarze Jacke, nimmt glücklich Sachen für ihre Kinder entgegen. Eine Seniorin schaut zu. „Sie können auch was probieren. Hier, nagelneu“, spricht Michaela Kaas sie an und hilft ihr in eine flauschige, lange Jacke. „Und was kostet das?“, will die Dame wissen. „Nichts“, sagt Kaas und lächelt dabei ebenso glücklich wie die Menschen, die bereits ihren „Herzmantel“ gefunden haben.