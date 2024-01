Bildung in Viersen Anne-Frank-Gesamtschule kooperiert mit Verein für Erinnerungskultur

Aktuelle Ereignisse bestärken Vereinsvorsitzenden Mirko Danek in der Überzeugung, Erinnerungskultur sei über Jahre nicht ernst genug genommen worden. Auf lange Sicht könne aber nur sie eine Wiederholung von Geschichte vermeiden, so Danek. Die Vorstandsmitglieder Franciska Lennartz und Manfred Budel hoben hervor, auch in Viersen habe es viele Opfer des Nationalsozialismus gegeben. Der Erkenntnisgewinn über digitale Möglichkeiten habe zum Beispiel ergeben, dass die Zahl der Zwangsarbeiter im Stadtgebiet wesentlich höher gewesen sei, als vor 20Jahren vermutet. Ebenso verhalte es sich mit der Zahl von Tätern und Mitläufern. „Die Schüler können mit Primärquellen arbeiten“, betonte Breuer die Chance zur persönlichen Aufarbeitung. Die Vorbereitung auf die Verlegung von 21 neuen Stolpersteinen etwa biete viele Themen an.