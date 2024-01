Bildung in Viersen Die Anmeldetermine der weiterführenden Schulen

Realschulen Städtische Realschule an der Josefskirche Viersen: Mittwoch, 14. Februar, bis Samstag, 17. Februar, sowie Montag, 19. Februar, bis Mittwoch, 21. Februar. Die Schule bittetum eine Terminvereinbarung per Telefon unter der Nummer 02162 31330 oder via E-Mail an 159670@schule.nrw.de. Johannes-Kepler-Schule: Mittwoch, 14. Februar, von 13 Uhr bis 20 Uhr sowie Donnerstag, 15. Februar, und Freitag, 16. Februar, jeweils von 13 bis 16 Uhr sowie Samstag, 17. Februar, von 10 Uhr bis 12 Uhr. Die Schule bittet dringend um Online-Terminvereinbarung über: https://jks-suechteln.de. Bis Freitag, 8. März, können weitere Termine nach telefonischer Absprache unter der Nummer 02162 970190 vereinbart werden.

Gymnasien Clara-Schumann-Gymnasium: Mittwoch, 14. Februar, bis Freitag, 16. Februar, jeweils von 14 bis 17 Uhr und Samstag, 17. Februar, von 10 bis 14 Uhr. Weitere Informationen auf der Homepage: https://clara-duelken.de/anmeldung. Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium: Mittwoch, 14. Februar, von 9 Uhr bis 17 Uhr sowie Donnerstag, 15. Februar, von 14 Uhr bis 17 Uhr und Freitag, 16. Februar, von 9 Uhr bis 13 Uhr sowie Samstag, 17. Februar , von 9 Uhr bis 12 Uhr. Die Schule bittet dringend um eine Online-Terminvereinbarung über die Homepage der Schule https://www.evr-viersen.de/ unter dem Reiter „Anmeldung am EvR“.