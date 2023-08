Menschenraub-Prozess Angeklagter Viersener bricht sein Schweigen

Viersen/Mönchengladbach · Mehrere Tage wurde ein 20-jähriger Düsseldorfer in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Viersen geschlagen und getreten. Das bestätigte am Dienstag einer der beiden Angeklagten vor dem Landgericht Mönchengladbach.

22.08.2023, 18:00 Uhr

Zwei Viersener sind unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubs angeklagt, der eine als Haupttäter, der andere wegen Beihilfe. Foto: Eva-Maria Geef

Von Eva-Maria Geef

(eva) Im Prozess um eine mutmaßliche mehrtägige Geiselnahme hat am Dienstag ein 23-jähriger Angeklagter aus Viersen sein Schweigen gebrochen und sich zu den Tatvorwürfen geäußert. Laut Anklage soll in einem Kellerraum des Viersener Mehrfamilienhauses, in dem der junge Mann mit Vater und Bruder lebt, ein 20-Jähriger aus Düsseldorf mehrere Tage gefangen gehalten und misshandelt worden sein. Der Tatvorwurf lautet für den nun 22-jährigen Hauptangeklagten auf erpresserischen Menschenraub, versuchte schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung, für den zweiten Angeklagten auf Beihilfe. Bisher haben beide Männer geschwiegen.