Viersen setzt Testphase fort Am Sonntag in die Albert-Vigoleis-Thelen-Bibliothek

Viersen · Nächste Chance, um an einem Sonntag in die Albert-Vigoleis-Thelen-Bibliothek in Viersen zu gehen: am Sonntag, 4. Februar, von 12 bis 17 Uhr. Was Besucher dann dort machen können - und was nicht.

31.01.2024 , 12:40 Uhr

Die Stadt setzt die Testphase in der Bücherei fort. Foto: Daniela Buschkamp

Warum nicht auch mal entspannt an einem Sonntag durch die Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek bummeln? Dies ist wieder möglich am Sonntag, 4. Februar, in Viersen. Die Leihbücherei am Rathausmarkt öffnet von 12 bis 17 Uhr. Zum zweiten Mal gibt es dann die Gelegenheit, sich an einem Sonntag in den Räumlichkeiten umzuschauen, zu verweilen und das Angebot mit Büchern, Tonies, Filmen, Spielen und anderen Medien zu entdecken. Die Stadt Viersen testet zurzeit, inwieweit Nutzer und neue Interessierte die Sonntagsöffnung wahrnehmen. Die Stadt macht damit von der Möglichkeit Gebrauch, Leihbüchereien auch am Sonntag öffnen zu können. In größeren Städten wie Hamm oder Köln hat sich dies etabliert. Mit der Premiere in Viersen war Bücherei-Leiterin Christiane Wetter zufrieden: Es kamen 155 Besucher, 350 Ausleihen wurden verzeichnet. Wenn die Ergebnisse der Testphase ausgewertet sind, wird eine Entscheidung getroffen. Für die Sonntags-Bücherei-Besucher in Viersen bedeutet das: An diesem Tag ist viel, aber nicht alles möglich. Ein neuer Ausweis kann dann nicht ausgefüllt werden. Denn an den Informationstheken und den Beratungstheken der Stadtbibliothek gibt es dann kein Fachpersonal. An diesem Sonntag können nur diejenigen Medien entleihen, die einen gültigen Bibliotheksausweis besitzen. Dafür können sie die Selbstverbucher-Geräte nutzen. Ausgenommen davon sind Konsolenspiele und Tonies, die ausschließlich an der Informationstheke ausgegeben werden. An dem Automaten können entliehene Medien zurückgegeben werden. Nach der Premiere im Januar und dem Februar-Termin läuft die Testphase zur Sonntagsöffnung in der Bibliothek noch an den beiden Sonntagen 10. März und 7. April. Info Regulär ist die Albert-Vigoleis-Thelen-Bibliothek geöffnet dienstags von 11 bis 18 Uhr, mittwochs bis freitags von 11 bis 13.30 und von 14.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13.30 Uhr. Online-Angebote gibt es unter: https://www.viersen.de/de/inhalt/lexika-und-datenbanken-online-suche

(busch-)