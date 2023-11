Glühwein & Co. in Viersen Am Freitag startet die Winterweihnacht

Edi Tusch trägt an diesem Mittwoch eine Curver-Kiste mit Verlängerungskabeln, schaut in eins der auf dem Remigiusplatz aufgestellten Weinfässer. „Morgen machen wir die noch sauber.“ Und einen Tag später, am Freitag, 10. November, eröffnet er am Vormittag seine „Winterweihnacht Viersen“.