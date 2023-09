Feuer in Viersen Containerbrand an Diergardtschule

Viersen · In der Nacht von Montag auf Dienstag hat an der derzeit nicht genutzten Diergardtschule in Viersen ein Papiercontainer gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen.

05.09.2023, 14:08 Uhr

In der Nacht zu Dienstag war der Altpapiercontainer an der Diergardtschule in Brand geraten. Foto: Mila Berens

Zeugen bemerkten kurz nach Mitternacht Rauchgeruch und entdeckten kurz darauf den brennenden Container auf dem Schulgelände an der Rektoratstraße. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 02162 3770 entgegengenommen.

(mine)