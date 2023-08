Denkmäler in Viersen Als die Festhalle noch ein Aquarium hatte

Serie | Viersen · Am Tag des offenen Denkmals rückt das ehemalige Aquarium in der Viersener Festhalle in den Mittelpunkt. Selbst ein Nilkrokodil wohnte dort. Am ehemaligen Standort gibt’s am 10. September eine unterhaltsame Lesung.

29.08.2023, 13:15 Uhr

Erinnern an eine skurrile Zeit: Thomas Thiel und Ellen Westerhoff mit dem Original-Schild vor dem früheren Aquarium in der Festhalle. In den 1950er-Jahren lebte dort sogar das Nil-Krokodil Philipp. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Bianca Treffer

„Ständige Schau tropischer und einheimischer Fische und Pflanzen. Abwechslungsreich durch stete Neuerwerbungen. Terrarien mit einheimischen Lurchen, Schlangen und Eidechsen. Tropische Echsen und Panzerechsen, Kleinsäugetiere und Schlangen. Unterhaltend, belehrend und bildend“, mit dieser Reklame wurde im August 1956 für das Aquarium in der Viersener Festhalle geworben. Besonders beworben: ein 1,14 Meter langer grüner Neuzugang. Ein Viersener Unternehmen hatte dem Aquarium einen Leguan gestiftet. Eine Attraktion, die seinerzeit die Besucher anzog.