Geschichte von Viersen Als die Bomben auf den Bahnhof fielen

Der Viersener Bahnhof befindet sich seit 1920 am jetzigen Standort. Früher lag er deutlich dichter dran an der Stadtmitte. Autos, Radfahrer und Fußgänger hatten damals an zahlreichen beschrankten Bahnübergängen warten müssen. Wenn die Reisenden damals aus dem Zug stiegen, bekamen sie einen tollen ersten Eindruck: Ihr Blick fiel auf das alte Rathaus und andere beindruckende Gebäude wie das der Gesellschaft Erholung. Als der Bahnhof verlegt wurde, sahen die Reisenden keine reich mit Stuck verzierten Prachtgebäude mehr. Walter Feld erinnerte an Zeiten, als es im Bahnhof noch Geschäfte gab, wo man Blumen kaufen konnte oder sich die Haare schneiden lassen konnte. Es gab einen Wartesaal erster Klasse und einen zweiter Klasse – sie konnten auch für Feiern gemietet werden.