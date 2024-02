Karneval in Viersen 2024 Alles Infos zum Rosenmontagszug in Dülken

Mit insgesamt 145 Zugeinheiten startet am Rosenmontag, 12. Februar, einer der größten närrischen Umzüge im Rheinland. Und das unter dem Motto: „Kiek ens wii al de Jecke möt Prinzenpaar duer Dölke trecke.“ Dülken ist bekanntlich der frohsinnigste Teil von Viersen. „Dülken ist Stadtteil mit Herz, Historie und einem in und rund um die Narrenmühle gepflegten Frohsinn“, so Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller in ihrem Grußwort für den Vaterstädtischen Verein. Und weiter heißt es da: „Höhepunkt ist der herausragende Rosenmontagszug. Die Anziehungskraft Dülkens spürt dann die ganze Region.“