Aktionstage in Viersen Aktionstage zur Nachhaltigkeit starten am Freitag

„Die Aktionstage Nachhaltigkeit vereinen und präsentieren das weit überwiegend ehrenamtliche Engagement von Menschen in unserer Stadt“, kündigt Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) an. Sie wird am zum Abschluss am Samstag den ersten „Markt der Nachhaltigkeit“ eröffnen, der um 10 Uhr am Remigiusplatz beginnt.