Osterferienaktion im Dülkener ALO Kleine Gärtner unterwegs

Am Nebentisch ist Betreuerin Laura mit einer weiteren Gruppe von Sechs- bis Zwölfjährigen mit dem Herstellen von Saatbomben beschäftigt. Kinderhände mischen Erde mit Katzenstreu und Wasser, geben Saatgut dazu und formen Kugeln daraus. Es geht aber auch kreativ zu. Maya mischt gerade Bastelbeton in einer schwarzen Gummischale an. „Ich werde gleich eine Blumenvase gießen“, informiert die Zehnjährige. Andere sind bereits mit dem Bemalen von Vasen beschäftigt. Einen Tisch weiter steht eine ganze Batterie von Grasköpfen in Gläsern. Dazu kamen Grassamen in Nylonstrümpfe. Das Ganze wurde mit Erde aufgefüllt und zu Köpfen mit Kulleraugen geformt. Das Gartenprojekt wird alle begeisterten Junggärtner indes über die Osterferien hinaus begleiten, denn schließlich wollen alle zukünftig auch aus dem Treibhaus ernten.