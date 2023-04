Gemüse ernten in Viersen Süchteln wird bald wieder eine „Essbare Stadt“

Passanten können demnächst den Schaufensterbummel in der Süchtelner Fußgängerzone mit einer Pflück-Aktion verbinden: Der Verein Königsburg wiederholt das Projekt „Essbare Stadt“ und stellt erneut Kübel auf, die mit Gemüse und Kräutern zum Mitnehmen bepflanzt werden. „Jeder darf dann einfach zugreifen und sich mal eine Tomate pflücken oder ein paar Kräuter zum Kochen abschneiden“, erläutert ein Vereinssprecher. Um 16 Uhr am Freitag, 28. April, soll die „Essbare Stadt“ in die neue Saison starten.