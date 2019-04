Aktion in Viersen-Dülken : Es grünt und blüht in Dülken

Von der Blauensteinstraße bis zum Alten Markt zieht sich ein grünes Band mit Farbtupfern: Die Aktion „Do it Dülken – Go Green!“ ist angelaufen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Dülken „Do it Dülken – Go Green!“ ist angerollt. Die etwas andere Begrünungsaktion sorgt für blühende Hingucker im Stadtteil. Dazu wird am 10. Mai auf dem Alten Markt beim „Green Tree Boogie“ getanzt und gegessen.

Aufeinander gestapelte Paletten, auf denen Rasen mit Hornveilchen um die Wette wächst. Ausrangierte Kunststoffkübel, in denen sich verschiedene Kräuter ein Stelldichein geben. Alte Autoreifen, aus denen es grünt und blüht sowie aus Palettenholz gebaute Blumenregale, die mit Blühpflanzen bestückt sind: Von der Blauensteinstraße bis zum Alten Markt zieht sich ein grünes Band mit Farbtupfern. Pünktlich für den Wonnemonat Mai hat Dülken ein besonderes Kleid angezogen. Unter dem Titel „Do it Dülken – Go Green!“ ist eine Begrünungsaktion in der Innenstadt angelaufen.

Aus wieder verwerteten Materialien wie Autoreifen, Paletten, Kisten und PET-Flaschen sind temporäre Blumenbeete entstanden, die mit verschiedenen Pflanzen bestückt wurden. Initiatorin des Projektes ist Leila Rudzki. Der Zufall führte die Studentin, die in Wuppertal Public Interest Design studiert, nach Dülken. „Ich habe Andreas Goßen vom Dülken-Büro kennengelernt und meine Utopien für Dülken vorgestellt. Die sind aufgrund der Kosten nicht umsetzbar, aber wir haben überlegt, was man in einem kleineren Rahmen machen könnte“, sagt sie. Dülken erneut ins Gespräch bringen, etwas für die Umwelt tun, gleichzeitig Upcycling durchführen und Bürger mit ins Boot holen – all das ist der Studentin mit ihrem Projekt gelungen, das für sie gleichzeitig ihre Masterarbeit ist.

Info Insektenhotels und eine Blumenwiese Aktion Ende Mai startet in Dülken die nächste grüne Aktion. Das Team des Dülken-Büros hängt dafür zusammen mit Schülern des Bischöflichen Albertus-Magnus-Gymnasiums Insektenhotels auf und legt eine Blumenwiese an.

Über das Dülken-Büro fand Rudzki weitere zahlreiche Mitstreiter. In einer gemeinsamen Aktion, bei der unter anderem das Kolping-Bildungswerk Dülken, das Dülken-Büro, Einzelhändler und weitere Bürger beteiligt waren, wurden die upcycelten Blumenbeete jetzt angelegt. Knapp 30 Stück in den unterschiedlichsten Formen und mit den verschiedensten Bepflanzungen sind es geworden, wobei sich die Volksbank Viersen finanziell einbrachte. Die Pflege übernehmen Bürger und Einzelhändler. Bis Juni bleiben die Blumenbeete, danach wird abgebaut. Wobei sich schon Einzelhändler gemeldet haben, die sie weiter bestehen lassen möchten. „Wir geben nicht auf, in Dülken Gas zu geben. Hier sind schon viele Lichtblicke passiert. Wir schauen auf das, was wir haben und mittels einer aktiven Bürgerschaft tun können“, hebt Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) hervor.