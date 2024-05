Mirja Boes Comedian spendet 25.000 Euro für Afrika-Hilfe Viersen

Die Grundidee der Serie: Wer zuletzt lacht, gewinnt. Im Finale der fünften Staffel der Comedy-Serie setzte sich Mirja Boes mit immer ernster Mine gegen Comedians wie Otto, Torsten Straeter, Ralf Schmitz, Hazel Brugger und Ina Müller durch, hielt am Ende den Pokal in den Händen und hatte einen Gewinn von 50.000 Euro erspielt. Diesen teilte sie mit dem zweitplatzierten Ralf Schmitz. Die Viersener Aktionsgemeinschaft erhielt so den Betrag von 25.000 Euro für ihre Arbeit in Afrika.