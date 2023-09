Am Ortseingang von Viersen Ärger um geplantes Gewerbegebiet

Direkt neben der neuen Kindertagesstätte an der Josef-Schürgers-Allee soll ein Gewerbegebiet entstehen. Dafür müsste die Politik auch den Flächennutzungsplan ändern, der in dem Gebiet zwischen Süchtelner Straße und der Kita eigentlich Mischgelände und einen Park vorsieht. Am Dienstag steht die geplante Umwandlung im Ausschuss für Stadtentwicklung auf der Tagesordnung (18 Uhr, Bürgerhaus Dülken), ebenso wie der Bebauungsplan für das Areal.