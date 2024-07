Hol- und Bringzonen in Viersen Ärger um Elterntaxis vor Grundschule

Manchmal ist „gut gemeint“ das Gegenteil von „gut gemacht“. Die Anwohner der Straße Helenenberg in Viersen sind der Auffassung, dass das auf die neue Situation an ihrer Straße unweit der Agnes-van-Brakel-Schule zutrifft. „Im Bestreben, die Verkehrssicherheit der Kinder auf dem Schulweg zur Schule zu verbessern, ist von Seiten der Stadt eine Regelung getroffen worden, die keine Verbesserung der Situation erreicht, dafür aber die Anwohner erheblich einschränkt“, sagt Anwohner Martin Hoenig. Was war passiert?