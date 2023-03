Weiterführende Schulen in Viersen Ärger um Primus-Anmeldeverfahren

Das Anmeldeverfahren 2023/24 für die weiterführenden Schulen in Viersen ist beendet, in der Sitzung des Schulausschusses hat die Stadtverwaltung jüngst über die Anmeldezahlen für die fünften Klassen informiert. Und über einen Sonderfall: Einer gemeinsamen Absprache folgend, hatten die Schulen ihre Anmeldetage auf Termine ab Anfang Februar gelegt – nur die Primusschule habe sich nicht daran gehalten, berichtete Frank Fünders, Fachbereichsleiter Schule, Bildung und Sport. Bereits im Januar hatte die Schule Eltern zu ihren Anmeldetagen eingeladen. Stephan Seidel (CDU) bezeichnete das als „unfair“, „Was sind die Folgen?“, wollte Patricia Jessen (SPD) wissen. Auch nach der Sitzung beschäftigt das Thema die Fraktionen. In einer gemeinsamen Pressemitteilung fordern nun CDU, SPD und FDP eine Klarstellung und eine Entschuldigung der Primusschulleitung.