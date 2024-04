Ärger um Bauarbeiten in Viersen Über Glasfaserkabel freut man sich ja, aber soll das echt so bleiben?

Eigentlich haben die Anwohner der Goethestraße in Viersen Grund zur Freude: Jetzt werden auch sie an das Glasfasernetz angeschlossen, können in Kürze deutlich schneller große Datenmengen aus dem Internet ziehen als bisher. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser hat vor kurzem mit der Verlegung der Breitbandleitungen begonnen, in denen die Informationen nahezu mit Lichtgeschwindigkeit weitergetragen werden.