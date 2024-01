Änderungen bringen Probleme in Viersen Viel Ärger in Viersen rund um die Mülltonnen

Wolfgang Cohnen ärgert sich. „Ich habe keinen Abfallkalender bekommen“, sagt der Senior, der an der Werner-Heisenberg-Straße in Dülken wohnt. Er wollte aber gern wie bisher ein Exemplar, hat sich deshalb an die Stadtverwaltung gewendet. Doch wäre der Kalender auch nicht zu bekommen, lediglich die Antwort: „Es sind zurzeit keine lieferbar.“ Das Internet-Angebot sieht der Senior für sich nicht als Lösung, eine Handy-App könne er nicht nutzen.