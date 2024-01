Schlägerei auf Parkdeck in Viersen Acht Mädchen überfallen 14-Jährige

Viersen · Erst beschimpften sie sich, dann folgten Tritte und Schläge: Wie eine 14-Jährige bei der Polizei schilderte, hätten acht Mädchen sie am Parkdeck des Löh-Centers in Viersen überfallen. Was dort geschehen ist.

18.01.2024 , 12:36 Uhr

Die Polizei konnte einige der Angreiferinnen stellen. Foto: dpa/Fabian Strauch