Skurrile Idee in Schwalmtal Wo Bürger mit der Zigarettenkippe abstimmen können

Die großen Aschenbecher dienen nämlich als Stimmungsbarometer und sollen Passanten zur Teilnahme anregen. Durch eine Vielzahl an Fragen, wie zum Beispiel „Wie ist ihr Lebensgefühl in Schwalmtal? Matt oder glänzend?", können die Menschen ihre Meinung kundtun. Dazu müssen sie nur den Zigarettenstummel in das entsprechende Loch werfen. Hinter einer Klarglasfront stapeln sich gut sichtbar die „Antworten“, so dass jeder ein Gefühl dafür bekommt, wie das allgemeine Befinden in Schwalmtal wohl so ist.