Waldbrandgefahr in Viersen Ab sofort Grillverbot am Hohen Busch

Ab sofort sind auf der Grillwiese am Hohen Busch Grillen und offenes Feuer verboten. Die Städtischen Betriebe stellten am Mittwoch entsprechende Hinweisschilder auf. Grund ist die erhöhte Waldbrandgefahr aufgrund der anhaltenden Trockenheit. Am Samstag soll der Waldbrandgefahrenindex auf Stufe 4 von 5 steigen. Seit 1. März herrscht im Wald ein generelles Rauchverbot. Dieses Verbot gilt auch auf den Wegen. Im Wald und bis 100 Meter vom Waldrand entfernt darf nicht gegrillt oder ein offenes Feuer angezündet werden.Ausgenommen sind hiervon ausgewiesene Grillplätze wie die Grillwiese am Hohen Busch. Diese Ausnahme hebt die Stadt jetzt vorübergehend auf.