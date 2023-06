Schützenfest 2023 in Süchteln-Hagen Am 16. Juni beginnt das einzige Schützenfest in Viersen-Süchteln

Das Fest beginnt am Freitag, 16. Juni, um 20 Uhr im Zelt mit der Power-Party Pur, die Band Confect spielt. Am Samstag, 17. Juni, 16.45 Uhr holen die Schützenbrüder ihren König ab. Auf dem Programm stehen Totenehrung, die Kranzniederlegung und der Große Zapfenstreich am Ehrenmal. Um 19.30 Uhr dreht sich beim Königs-Gala-Ball im Festzelt alles um das Königspaar Lukas I.und Nele I.; zum Tanz spielt die Band Saturn New Sound auf. Am Sonntag, 18. Juni, beginnt um 10 Uhr der Festgottesdienst im Zelt, gefolgt vom Frühschoppen. Um 14 Uhr startet der Festumzug durch die Sektion; daran nehmen befreundete Bruderschaften teil. Wer die große Parade sehen will, geht zum Ehrenmal. Am Freitag, 23. Juni, ist um 19 Uhr Antreten an der Mülhausener Straße 63, um 19.30 Uhr wird das Kirmesmänneken verbrannt, zum Ausklang gibt es den Dorfabend in der Hubertusstube Heck-Hof mit DJ Detlef Belk.