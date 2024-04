Besonderes Konzerterlebnis in Viersen Eine „Stimmflut“ in der Festhalle

Unter dem programmatischen Titel „Stimmflut“ gastieren am Mittwoch, 10. April, drei herausragende Vokalmusik-Ensembles in der Festhalle am Hermann-Hülser-Platz 1. Ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) geben dort das A-cappella-Quartett Viva Voce, die Gruppe Vocal Sampling aus Kuba und das Berliner Frauen-Vokalensemble Aquabella ihre musikalischen Visitenkarten ab. Der Eintritt kostet, je nach Kategorie, zwischen 19 und 23 Euro.