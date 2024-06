Betrugsversuch in Viersen 86-Jährige vertreibt falschen Handwerker

Mit lautem Schreien hat eine 86-Jährige einen falschen Handwerker aus ihrer Wohnung an der Bergstraße in Viersen vertrieben und so verhindert, dass der Mann sie bestiehlt. Wie die Polizei meldet, hat am Dienstag gegen 16: Uhr ein Mann an der Wohnungstür der Seniorin geklingelt. Er gab vor, nach einem Rohrbruch Schäden kontrollieren zu müssen. Die Frau sollte im Badezimmer den Duschkopf halten, während er im Wohnzimmer nach Flecken an der Decke suchte. Doch die 86-Jährige wurde misstrauisch – zu Recht: Sie überraschte den Unbekannten, als er ihre Nachttischschublade im Schlafzimmer durchwühlte und schrie ihn an, dass er die Wohnung verlassen solle. Der Mann flüchtete.