Kriminalität in Viersen 85-Jährige um Schmuck und Münzen betrogen

Wie die Polizei mitteilt, war der Seniorin gegen 11 Uhr an der Haustür ihres Mehrfamilienhauses an der Hermannstraße in Viersen-Stadtmitte eine jüngere Frau gefolgt. Diese habe vorgegeben, ebenfalls in das Haus zu wollen, und habe die Frau darum gebeten, die Tür offen zu lassen. Kaum war die Seniorin in ihrer Wohnung, klingelte die unbekannte Frau und fragte nach einem Zettel und einen Stift, zudem sollte die Hausbewohnerin für sie Notizen machen. Die 85-Jährige folgte den Anweisungen und ließ die Unbekannte auch allein in ihrer Wohnung.