Viersen : 800 Tonnen Streusalz warten auf den Winter

Viersen

In der Nacht zu Donnerstag droht Frost. Am Anfang eines Winterdiensteinsatzes stehe die Wetterbeobachtung, erklärt Schliffke. „Wenn danach glatte Straßen zu erwarten sind, startet der ,Eisspion’ der Rufbereitschaft in der Nacht gegen 3 Uhr seine Kontrollrunde.“ Bei Bedarf würden dann weitere Kräfte für die Hauptstreuung gerufen. Zwölf Mitarbeiter starten dazu mit acht Fahrzeugen. Los geht es in der Regel zwischen 4.45 und 5 Uhr. „Die Hauptstreuung dauert etwa zweieinhalb Stunden. Sie umfasst alle wichtigen Straßen“, erklärt der Stadtsprecher. Für den Fall des Falles stehe ein Ersatzfahrzeug bereit.