Vorfall in Viersen Mann in Dülken angeschossen, Täter flüchtig

Gegen 3 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Zeugen meldeten, dass mehrere Schüsse auf dem Ostwall in Dülken gefallen seien. Einsatzkräfte fanden auf der Straße einen verletzten Mann, einen 46-jährigen Viersener. „Dieser hatte eine augenscheinliche Schusswunde am Bein“, erklärte ein Polizeisprecher. Der Verletzte wurde in ein Krefelder Krankenhaus gebracht. „Lebensgefahr besteht nicht“, so der Polizeisprecher.