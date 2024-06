Festnahme in Viersen Mann in Dülken angeschossen, Haupttäter auf der Flucht

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gingen fünf Männer in einem Lokal auf dem Ostwall in Dülken einem Glücksspiel nach. Dabei kam es zunächst zu einem Streit zwischen drei Beteiligen, der in einer Schlägerei mündete. Alle Männer verließen das Haus. „Auf der Straße wurde der 46-jährige Viersener durch mehrere Schüsse am Bein getroffen“, so der Polizeisprecher. Dringend tatverdächtig sei ein 34-jähriger Viersener. Bei dem weiteren an der Schlägerei beteiligten Mann handelt es sich um einen 45-jährigen Mann aus Viersen. „Im Zuge der Ermittlungen konnte dieser am Vormittag vorläufig festgenommen werden“. so der Polizeisprecher. Der Mann sei auf der Straße verhaftet worden; er habe keinen Widerstand geleistet.