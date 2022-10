Körperverletzung in Viersen : Mann schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Der 33-Jährige wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Krefeld transportiert (Symbolfoto). Foto: dpa/Nicolas Armer

Viersen-Dülken Ein 33-jähriger Mann aus Mönchengladbach ist in der Nacht zu Sonntag bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Viersen-Dülken schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet dringend Zeugen, sich zu melden.

Die Ermittler tappen auch deshalb im Dunkeln, weil der Geschädigte selbst die Aussage verweiterte. Zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr beobachteten Zeugen eine zunächst verbale, dann auch körperliche Auseinandersetzung am Platz Cap Horn. Sie alarmierten daraufhin die Polizei. „Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Einsatzkräfte einen 33-jährigen Mönchengladbacher ausfindig machen“, erklärte eine Polizeisprecherin. „Der 33-Jährige hatte Verletzungen, welche auf eine körperliche Auseinandersetzung zurückzuführen sein könnten.“ Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krefelder Krankenhaus. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich zu melden.

Hinweise Wer Angaben zu einem möglichen Tathergang machen kann, meldet sich unter der Telefonnummer 02162 3770.

(mrö)