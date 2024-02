Rund 3000 Teilnehmer Größte Demo, die Viersen je hatte

Mehr als 65 Vereine, Institutionen und Parteien hatten am Ende den Demonstrationsaufruf in Viersen unterstützt. Initiator Mirko Danek, Vorsitzender des Vereins „Erinnerungskultur Viersen 1933-45“ war ergriffen, als er sah, wie viele gekommen waren. „Äh, Wahnsinn“, sagte er ins Mikro – und bat um Verständnis, dass es mit den Reden noch ein bisschen dauern werde. „Der Demonstrationszug ist so lang, einige stehen noch an der Deutschen Bank auf dem Remigiusplatz.“ 3000 Menschen, so viele hatten in Viersen noch nie demonstriert, „nicht mal 1968, als die Sowjetunion Panzer in die Tschechoslowakei geschickt hat – und da war hier in Viersen auch eine ganze Menge los“, erinnerte sich Manfred Budel vom Verein für Erinnerungskultur.