Diebstahl mit Folgen 24-Jähriger sorgt mit Flucht für Kettenreaktion

Es gibt Geschichten, die auch erfahrene Ermittler nicht jeden Tag erleben. Die Viersener Polizei hat eine solche zu berichten: Am Donnerstag hat ein Mann für einige Aufregung gesorgt und das gleich an mehreren Orten der Stadt. Alles begann damit, dass ein 40-jähriger Stolberger mit seinem Lastwagen an einer Firma an der Süchtelner Straße in Viersen anhielt, um kurz ins Gebäude zu gehen. Er schloss sowohl das Fenster des Lastwagens als auch das Fahrzeug selbst. Trotzdem erlebte der Stolberger eine Überraschung, als er zu seinem Wagen zurückkam: In der Fahrerkabine hatte ein Mann Platz genommen – anscheinend in unfreundlicher Absicht und mit illegalen Zielen, denn augenscheinlich hatte er gerade alles durchwühlt.