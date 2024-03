Misereor-Aktion in Viersen Kinder trommeln für gerechtere Welt

An all das dürften die Kids bei der Abschlussveranstaltung nicht gedacht haben. Es ging jetzt vor allem darum, gemeinsam zu trommeln. Markus Hoffmeister nahm die Kids mit auf eine Trommelreise. Es war eine anrührende Geschichte, die er erzählte und teilweise fast schon wie ein Rapper vortrug. Und es war eine Story, die die Kinder ermunterte, mit anderen Menschen zu teilen, nicht so egoistisch zu sein wie der Elefant, der in der Geschichte die Rolle des Bösen zugewiesen bekommen hatte. Er beauftragte die Schildkröte, während seiner Abwesenheit darauf zu achten, dass niemand aus seiner Wasserstelle trinkt. Die Kids erfuhren unter anderem, dass es in Kenia keine Jahreszeiten, sondern nur Regenzeit und Trockenzeit gibt. Und sie erlebten die Schildkröte, die sich über die Anweisung des Elefanten hinwegsetzte, indem sie die durstigen kleinen Hasen nicht am Trinken hinderte. Am Schluss wurde es dramatisch: Der Elefant wollte die Schildkröte verspeisen, wurde davon aber von allen Tieren gemeinsam abgehalten.