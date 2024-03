„Kulturrucksack“ in Viersen Auf der Suche nach der geheimen Superpower

Wer schon immer wissen wollte, wie Hörspiele entstehen oder wie die eigene Stimme am Profi-Mikrofon klingt, kann in diesem Workshop in der Festhalle, Hermann, Hülser-Platz 1, in verschiedene Rollen schlüpfen. Mediencoach Sunny Bansemer vermittelt, wie die passenden Geräusche und Musikeffekte zum Hörspiel gemacht werden. Dazu gibt es Schauspiel- und Stimmübungen und viele Tipps für das erste eigene Hörspiel.